Netflix'teki 'Duru Olmak' belgeseli neden kaldırıldı?

16 Mart 2021 Salı 11:58 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 11:58

Netflix'teki 'Duru Olmak' belgeseli Netflix'ten kaldırıldı. Film ve dizi platformu Netflix'te yayınlanan belgeselin yönetmeni ile anlaşmazlık sonucunda durdurulduğu ortaya çıktı.

Şarkıcı Nükhet Duru'nun "Hikâyesi Var" albümü için çekilen belgesel 19 Şubat'ta dijital platformda yayınlandı. Ancak belgesel yayınlandıktan sonra yönetmen Mustafa Tunç, belgeselin mecra satışının onayı ve bilgisi dahilinde yapılmadığını açıkladı.

Nükhet Duru ise, "Mustafa Tunç'un şahsıma ve belgesele yönelik sözlerinin tamamı uydurmadır" deedi. Belgeseli izleyiciyle buluşturan dijital platform kanalı bu gelişmelerin ardından her iki tarafın da haklarını korumak ve tarafsız davranmak için yapımcı Evren Ercan ve Mustafa Tunç arasındaki telif tartışmasında uzlaşma sağlanana kadar içeriğin yayınını durdurma kararı aldı.

Hürriyet Kelebek'ten Sinem Vural'a konuşan yönetmen Mustafa Tunç, belgeselin mecra satışının onayı ve bilgisi dahilinde yapılmadığını açıkladı. Konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Durumu inceledikten sonra, taraflar arasındaki anlaşmazlık çözülene kadar belgeselin yayınını durdurma kararı aldık."

YÖNETMEN, İZİNSİZ OLARAK YAYINLANDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Yönetmen Mustafa Tunç, Nükhet Duru'nun geçen yıl yayınlanan son albümü "Hikayesi Var"ın hazırlanma sürecini anlatan "Duru Olmak" belgeselin dijital platformda izinsiz olarak yayınlandığını iddia etmişti.

Projenin yönetmeni Tunç, ""Bu film hiçbir zaman bir Nükhet Duru biyografisi veya bir albüm belgeseli olsun diye yapılmadı. Fakat konu öyle bir hale geldi ki filmin kendi ruhundan saparak bir PR ve sosyal medya oyununa döndü. 2 senedir gece gündüz demeden, tamamen kendi imkânlarımızla ve çok zor şartlarda bu projeyi yarattık. Karşılığında haklarımı almayı beklerken yapımcının bütün projenin mimarı ve başarısı kendilerininmiş gibi lanse etmesi, tüm telif haklarımıza göz göre göre tecavüz etmesi hiçbir insanın kaldırabileceği yük değildir. Herkesi bu hukuki süreçte duyarlı olmaları yolunda bilgilendirmek isterim" açıklamasında bulunmuştu.

Buna karşın "Bu gerçek dışı suçlamaların hedefi olmaktan, ticari hırslarına beni malzeme etmek isteyen 2-3 kişinin var olmayan bir 'emek sömürüsü' demagojisine alet edilmekten ötürü çok kırgınım" diyerek açıklamada bulunan Nükhet Duru, "Mustafa Tunç'un şahsıma ve belgesele yönelik sözlerinin tamamı uydurmadır" demişti.