Niloya Müzikali 8 şehirde seyircisiyle buluşacak!

Her ay farklı şehirlerdeki müzikalleri ve gösterileri aracılığıyla yaklaşık 1,2 milyon çocuğa mutluluk dünyasının kapılarını açan Niloya ve arkadaşları, Türkiye'yi karış karış dolaşmaya devam ediyor. Niloya ve arkadaşları; İstanbul'dan başlayarak sırasıyla Kocaeli, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve İzmir olmak üzere 8 ilde seyircisiyle buluşacak.

Çocuklara doğru beslenme, kişisel bakım, çevre bilinci ve hayvan sevgisi gibi hayati konularda eğitici ve öğretici mesajlar aşılayan çizgi kahramanlar, Kasım ayında da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 8 farklı şehrinde sahne alacak olan Niloya ve arkadaşları, 17 seansla minik dostları ile eğlence dolu anlar paylaşacak.

GÖSTERİ TAKVİMİ

Çizgi kahramanlar 12 Kasım Çarşamba günü İstanbul Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde, 13 Kasım Perşembe ise Mall of İstanbul MOİ Sahne'de 12.00 ve 14.00 seanslarında izleyici karşısına çıkacak. İstanbul'un ardından 14 Kasım Cuma günü Kocaeli Başiskele'de 15.30 ve 19.00 saatlerinde sahne alacak. 15 Kasım Cumartesi günü Gaziantep Şehit Kamil Kültür Merkezi'nde 15.00'te ve 16 Kasım Pazar günü Şanlıurfa Urfa City AVM'de 14.00'te çocuklar Niloya ile doyasıya eğlenecek.

17 Kasım Pazartesi günü Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde 12.00 ve 19.00'da 18 Kasım Salı günü Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Salonu'nda 12.00 ve 19.00'da sahne alacak olan Niloya'nın bölgedeki son durağı, 19 Kasım Çarşamba günü saat 12.30 ve 19.00'da Batman İl Kültür Merkezi olacak. Niloya'nın Kasım ayı müzikalleri, 30 Kasım Pazar günü İzmir Perla Sahnesi'nde 13.00, 15.00 ve 16.30 saatlerinde verilecek seanslarla sona erecek.

BEKLEMEDİKLERİ BİR CEVAP İLE KARŞILAŞACAKLAR

Çocukların psikolojik gelişimini olumlu yönde etkilemek ve katkıda bulunmak amacı ile senaryosu psikologlar ve pedagogların görüşleri ile hazırlanan Niloya, müzikaliyle hayranlarına bambaşka bir deneyim yaşatacak. Niloya ile arkadaşı Mete tesadüfen buldukları ve yumurta olduğundan emin oldukları renkli bir sürprizle karşılaşırlar. Buldukları şeyin neyin yumurtası olduğunu bulmak için eğlenceli ve maceralı bir yolculuğa çıkarlar. Günün sonunda ise beklemedikleri bir cevap ile karşılaşırlar.