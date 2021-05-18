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  • Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in saç telleri 14 bin dolara satıldı
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Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in saç telleri 14 bin dolara satıldı

'Nirvana' müzik grubunun solisti Kurt Cobain'in 6 saç teli toplam 14 bin 145 dolara alıcı buldu.

18 Mayıs 2021 Salı 17:53 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 17:53
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Kurt Cobain'in saç telleri, Iconic Auctions müzayede evi tarafından satışa sunuldu.

6 saç telinden her biri 2 bin 357.50 dolara satıldı.

Kurt Cobain'in satılan saçlarının, Nirvana'nın ilk albümü Bleach'ın yayınlanmasından 4 ay sonra kesildiği açıklandı.

Saç tellerinin şu ana kadar küçük bir plastik kutu içerisinde muhafaza edildiği belirtildi.

GİTARI 6 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

TRT Haber'in derlediği habere göre, Cobain'in hırkası 2019'da düzenlenen açık artırmada 334 bin dolara, gitarı ise geçen yıl 6 milyon dolara satılmıştı.

ABD'de 1994'te 27 yaşında hayatını kaybeden Cobain'in üyesi olduğu Nirvana grubu, ABD'de 25 milyon, dünya çapında da 75 milyon albüm satışına ulaşmıştı.

Kurt Cobain, Nisan 1994'te Seattle'daki evinde ölü bulunmuştu.

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