3 Ekim 2021 Pazar 13:00 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 13:00

O Ses Türkiye 2021 Anastasiya Budakva, yeni sezonun en çok merak edilen yarışmacıları arasında yer aldı. O Ses Türkiye'nin yeni sezonu Pazar akşamı Tv8'de yayınlandı. İlk bölümde yarışmacılar birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Yarışmacılardan Anastasiya Budakva, sesiyle dinleyenlerde merak uyandırdı. Peki O Ses Türkiye Anastasiya Budakva kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte O Ses Türkiye Anastasiya Budakva hakkında merak edilenler

ANASTASIYA BUDAKVA KİMDİR?

O Ses Türkiye Anastasiya Budakva, 31 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Ukraynalı. Türkiye'ye Azerbaycan'dan gelen Anastasiya, kendisine Türkiye'de Nesti diye hitap edildiğini belirtti.

Anastasiya Budakva, çocukluktan bu yana kendine bir tek yok çizdiğini de onun da müzik olduğu belirtti. Beş ay önce İstanbul'a taşınan Anastasiya Budakva, şarkıcılık yapıyor.

ANASTASIYA BUDAKVA - NEVER ENOUGH



Anastasiya Budakva, Instagram'da "nastyy_official_" kullanıcı adıyla yer alıyor ve 3 bin takipçisi bulunuyor.

O SES TÜRKİYE ANASTASIYA BUDAKVA KİMİN TAKIMINA KATILDI?

Anastasiya Budakva, O Ses Türkiye kör eleme turunda 4 jüriyi döndürmeyi başardı. Never Enough adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı, kendisi için dönen jüri üyelerinden Anastasiya Budakva'nın tercihi Murat Boz oldu.

2021 O Ses Türkiye yarışmacısı Wafa Benradja nereli?