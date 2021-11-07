7 Kasım 2021 Pazar 11:16 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 11:16

O Ses Türkiye Korkut Kırbay programın 6. bölümünde en çok dikkat eden yarışmacılardan birisi oldu. Beyazıt Öztürk'ün takımına katılan Korkut Kırbay, altıncı bölümde sahnedeki performansı ve babasına dair anlattığı hikayesi dikkat çekti. Peki O Ses Türkiye Korkut Kırbay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

O SES TÜRKİYE KORKUT KIRBAY KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021'e katılan Korkut Kırbay, 52 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

Mesleği Pilotluk olan Korkut Kırbay, çocukluk hayali olan meslek olduğunu söyledi. Müzik hayatının her anında olduğu söyleyen yarışmacı, onu sakinleştiren şeyin şarkı söylemek olduğunu belirtti.

Korkut Kırbay'ın babası da pilot imiş. Savaş pilotu olan babası, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında atılan uçaksavar mermisi, uçağa mermi isabet ediyor. Ama patlamadan uçağın gövdesinde kalıyor. Bu şekilde iniş yapan babasının saçlarının beyazladığını söyledi. Annesi için babasının bu durumuna "neden saçların beyazlamış arkadaş" söylemiş. O da aynı şarkıyı söylemek için inat etmiş.

O Ses Türkiye'nin beşinci bölümünde sahneye çıkan Korkut Kırbay, "BİR EYLÜL AKŞAMINDA" adlı şarkıyı seslendirdi. Bu performansıyla Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı ve onun takımına katıldı.