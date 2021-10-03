3 Ekim 2021 Pazar 11:44 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 11:44

Wafa Benradja, O Ses Türkiye 2021 ilk turunda kör elemelerde şarkı performansıyla dört jüri üyesini döndürmeyi başardı. İzleyiciyi de sesiyle etkileyen yarışmacı, Ebru Gündeş'in takımında yer aldı. Peki O Ses Türkiye Wafa kimdir? 2021 O Ses Türkiye yarışmacısı Wafa Benradja nereli? İşte genç yarışmacı hakkında merak edilenler...

O Ses Türkiye yeni sezonuyla TV8'de yayın hayatına başladı. Yarışmada birbrinden güzel sesler, dinleyenlerin kulağının pasını sildi. Sesiyle tüm jüriyi döndürmeyi başaran Wafa Benradja ise dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

WAFA BENRADJA KİMDİR, NERELİ?

O Ses Türkiye 2021'e katılan Wafa Benradja, 25 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Cezayirli olan yarışmacı, şarkıcı ve söz yazarı, aynı zamanda veteriner.

Türkiye'ye sekiz ay önce geldiğini söyleyen Wafa Benradja, boş zamanlarında tenis oynadığını söyledi. Ülkesinde profesyonel hentbol oyuncusu olduğunu da belirtti.

O SES TÜRKİYE WAFA BENRADJA PERFORMANSI

O Ses Türkiye yarışmacısı Wafa Benradja, Instagram'da "wafabenradja" kullanıcı adıyla yer alıyor. Wafa Benradja'nın Instagram'da 35 bin takipçisi var.

KİMİN TAKIMINA KATILDI?

Wafa Benradja, O Ses Türkiye kör eleme turunda dört jüriyi döndürmeyi başardı. Raggamuffin adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı için dönen jüri üyelerinden Wafa Benradja'nın tercihi Ebru Gündeş oldu.