01 Ocak 2021 Cuma 00:49 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 00:49

TV8’de ekrana gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü seyirciyi adeta ekran başına kilitledi. Hadise, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın özel bölümüne Kerem Bürsin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu’nun konuk olduğu yarışmada spiker Nazlı Çelik ile şarkıcı Murat Boz’un yaptığı düet geceye damgasını vurdu.

Nazlı Çelik ve Murat Boz O Ses Türkiye sahnesinde Sezen Aksu’nun efsane şarkısı Masum Değiliz’i seslendirerek izleyenleri mest etti. İki ismin düeti seyircinin büyük beğenisini kazanırken sosyal medyada da gündem oldu.

Kullanıcılar ikilinin Masum Değiliz performansına övgüler yağdırdı.