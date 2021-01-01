İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Ocak 2021 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,441
  • EURO
    9,0957
  • ALTIN
    454.096
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • O Ses Türkiye'de Nazlı Çelik ve Murat Boz'dan unutulmaz yılbaşı düeti
Magazin

O Ses Türkiye'de Nazlı Çelik ve Murat Boz'dan unutulmaz yılbaşı düeti

O Ses Türkiye geleneksel yılbaşı özel bölümü yine çok özel anlar yaşandı. Birçok ünlü ismin katıldığı yarışmada şarkıcı Murat Boz ve spiker Nazlı Çelik unutulmaz bir düete imza attı. Sezen Aksu'nun Masum Değiliz şarkısının seslendiren ikilinin düeti izleyicilerden tam not aldı.

01 Ocak 2021 Cuma 00:49 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 00:49
ABONE OL

TV8’de ekrana gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü seyirciyi adeta ekran başına kilitledi. Hadise, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın özel bölümüne Kerem Bürsin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu’nun konuk olduğu yarışmada spiker Nazlı Çelik ile şarkıcı Murat Boz’un yaptığı düet geceye damgasını vurdu.

Nazlı Çelik ve Murat Boz O Ses Türkiye sahnesinde Sezen Aksu’nun efsane şarkısı Masum Değiliz’i seslendirerek izleyenleri mest etti. İki ismin düeti seyircinin büyük beğenisini kazanırken sosyal medyada da gündem oldu.

Kullanıcılar ikilinin Masum Değiliz performansına övgüler yağdırdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.