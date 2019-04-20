Orhan Gencebay'dan hayranlarına mesaj: Onların duaları bana şifa verdi

Geçtiğimiz günlerde anjiyo geçiren ünlü sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre vasıtasıyla sevenlerine, " Berhudar olsunlar. Onların duaları bana şifa verdi" mesajı verdi.

Göğüs ağrısı nedeniyle 3 gün önce Memorial Şişli Hastanesi'ne kaldırılan ve anjiyo sırasında stent takılan Gencebay, dün hastaneden taburcu edildi.

Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre'nin Instagram hesabından sevenlerine görüntülü bir mesaj göndererek, "Tüm gönül dostlarıma en candan sevgilerimle selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar. Onların duaları bana şifa verdi buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR GEÇTİ AMA ŞİMDİ GAYET İYİYİM"

Mesajında iyi olduğunu dile getiren Gencebay, "Ciddi bir şey geçirdik. 3 stent takıldı, anjiyo oldum. 19 yıl önce baypas olmuştum. Ondan sonra ilk defa böyle bir operasyon oldu. Çok zor geçti ama şimdi gayet iyiyim. Yeni albümü de kesinlikle bu defa bekletmeyeceğim inşallah." dedi.

Mesajın altına aralarında oğlu Gökhan Gencebay, Emel Müftüoğlu, Alişan, Hakan Peker, Reyhan Karaca, Emirkan, Seda Sayan, yönetmen Murat Uygur ve oyuncu Semra Güzel'in bulunduğu ünlü isimler, usta sanatçıya geçmiş olsun dileğinde bulundu.