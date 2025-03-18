Oya Bora 11 yıl sonra en iyileriyle döndü!

Doksanlar Türkçe pop müziğinin unutulmaz ikililerinden Oya Bora, 1990'lı yıllara damga vuran şarkılarını "En İyileriyle Oya Bora" adlı long playde toplandı. Albüm hem dijital platformlarda hem de LP plak formatında yayımlandı.

OYA BORA'DAN 11 ŞARKILIK LONG PLAY

"En İyileriyle Oya Bora" için yıllar sonra stüdyoya giren sanatçılar; "Sevmek Zamanı", "Seni Bana Yazmışlar", "Ara Beni", "Belli Belli", "Ayrılık Ne Zaman", "Bana Bir Masal Anlat Baba", "Gönül Kaçanı Kovalar", "Saraylı", "Sevdikçe", "Kötü Çocuk", "Tasvir-i Şikayet" şarkılarını yeniden yorumladı.