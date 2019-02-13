Ozan Arif kimdir, kaç yaşında, nereli? (Ozan Arif ölüm nedeni ve hastalığı nedir?)

Ozan Arif kimdir, kaç yaşında, nereli soruları hayatını kaybetmesi üzerine araştırılmaya başlandı. Alınan son dakika bilgisine göre Ozan Arif tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Peki Ozan Arif ölüm nedeni nedir, hastalığı neydi? İşte konuya ilişkin merak edilenler..

Ozan Arif Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 04.50'de hayatını kaybetti. Ozan Arif'in uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gördüğü kaydedildi.

Ülkücü camiada Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Ali Kınık ve Atilla Yılmaz ile birlikte en bilinen simalardan olan Ozan Arif Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 04.50'de vefat ettiği belirtildi. Uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen Ozan Arif'in ölümü ülkücü camiayı yasa boğdu.

OZAN ARİF KİMDİR?



Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi.

1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere üzere dokuz yıl hizmet verdi.

24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandı.

Arif Şirin veya bilinen adıyla Ozan Arif, 10 Haziran 1949 tarihinde Alucra'nın Yükselen köyünde doğdu. Özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandır. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve ortaokulu Samsun'da tamamladı.



Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdikten sonra, hayli kalabalık olan ailesine kısa zamanda maddi yardım yapabilmek düşüncesiyle öğretmen okuluna başladı. 1969-1970 döneminde Ordu İli, Perşembe Erkek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu.

Okul süresi boyunca kışları okuyup, yazları rençberlik yapan bir öğrenci idi. İlk göreve başladığı okul, ailesinin bulunduğu Samsun`da Karaoyumca köyündeki ilkokuldur. Bir yıllık stajyerlik süresinden sonra, yine Samsun`da Devgeriş köyüne tayin oldu.

1972 yılında yine aynı köyde stajyerlik yapmakta olan ve ona ömrü boyunca en büyük desteği veren; Süheylâ hanımla evlendi. Devgeriş köyünde beş yılı öğretmenlik, dört yılı ise okul müdürlüğü olmak üzere, toplam dokuz yıl T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kamu hizmeti verdi.



1970'te başladığı öğretmenliği 1979 yılına kadar sürdürdü. 24 Eylül 1980, 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı.