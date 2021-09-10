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Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet çekişmesi sürüyor

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayetin değiştirilmesi davasında tanıklar dinlendi. Duruşma çıkışında Özcan Deniz ve Feyza Aktan basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kardeşleriyle birlikte adliyeden ayrıldılar.

DHA10 Eylül 2021 Cuma 13:43 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 13:43
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Özcan Deniz'in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasının üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada, Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve asistanı tanık olarak dinlenirken, Feyza Aktan'ın kızkardeşleri ile bir arkadaşı da Aktan'ın tanıkları olarak dinlendi. Yaklaşık 2 saat süren duruşma, başka tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Duruşma çıkışında Özcan Deniz ve Feyza Aktan basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kardeşleriyle birlikte adliyeden ayrıldılar.

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