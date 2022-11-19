Pascal Nouma Galatasaray işareti yapan hayranının parmağını kırdı

Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Pascal Nouma, futbolu bıraktıktan sonra oyunculuğa başlamıştı.

Sabah'ın haberine göre, Son olarak Aşkın Saati: 1903 adlı sinema filminde rol alan Nouma'nın geçtiğimiz günlerde sette kavga ettiği iddia edildi.

Çekimleri Sarıyer'de gerçekleşen filmin setine giden bir kişi, Nouma ile fotoğraf çektirmek istedi. Eski futbolcu da hayranının isteğini kırmadı. Ancak Nouma, genç adamla fotoğraf çektirdiği sırada olaylar gelişti.

SETE JANDARMA GELDİ

Genç adam, poz verdikleri esnada Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen yıldız sayısını belirterek 4 işareti yaptı. Bunu gören Pascal, çılgına döndü ve gence yumruk attı. Set çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Nouma, gence vurmaya devam etti.

Parmağı kırılan genç, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sete gelen jandarma ekipleri Nouma'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.