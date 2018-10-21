Pelin Akil kimdir kaç yaşında hamile mi Anıl Altan kimdir kaç yaşında nereli? Sevilen iki ünlü isim Pelin Akil Anıl Altan biyografileri haberimizde yer alıyor. Magazin gündeminin şu şıralar konuştuğu isim Pelin Akil nereli? Pelin Akil hamile mi? İki yıl önce oyuncu Anıl Altan’la dünya evine giren Pelin Akil’in, üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Başarılı sanatçının karnı belli olmasın diye bol kıyafetler tercih ettiği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre, iki yıl önce Anıl Altan’la evlenen Pelin Akil’in, üç aylık hamile olduğu öğrenildi. Güzel oyuncu, bu mutlu haberi sadece ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştı. Anıl Altan, 29 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kariyerine modellikle başlayan ancak oyunculukla devam eden Anıl Altan bir dönem modellik yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar vermiştir. 2012 yılında rol aldığı Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Boynu Bükükler ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol alan genç oyuncu, 2016 yılında aynı projede tanıştığı Pelin Akil ile nikah masasına oturdu. Pelin Akil 17 Nisan 1986’da İstanbul’da doğdu. Çeşitli reklam filmleri, tiyatro, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptı. Rent Müzikali, Marika’nın Serveti, Abim Geldi, Istanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında izleyici karşısına çıktı.

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden müjdeli haber!

İki yıl önce oyuncu Anıl Altan’la dünya evine giren Pelin Akil’in, üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Başarılı sanatçının karnı belli olmasın diye bol kıyafetler tercih ettiği öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre, iki yıl önce Anıl Altan’la evlenen Pelin Akil’in, üç aylık hamile olduğu öğrenildi. Güzel oyuncu, bu mutlu haberi sadece ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştı.

GAZETECİLERDEN KAÇIYOR

Karnı belli olmasın diye bol kıyafetler giymeyi tercih eden Akil'in gazetecilerin görüntü almaması için karnını kapatarak önlem aldığı öğrenildi.

ASKER YOLU GÖZLÜYORDU

Çiçeği burnunda anne olan Pelin Akil, yakın zamanda eşi Anıl Altan'ı askere göndermişti. Altan'ı uğurlayan Akil, sosyal medyadan paylaştığı vedalaşma pozunun altına "Ayrılık yok, benim yiğidim asker oldu" notunu düşmüştü.

PELİN AKİL KİMDİR? NERELİDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Pelin Akil 17 Nisan 1986’da İstanbul’da doğdu. Çeşitli reklam filmleri, tiyatro, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptı. Rent Müzikali, Marika’nın Serveti, Abim Geldi, Istanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında izleyici karşısına çıktı.

FOX’ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1’de yayınlanan Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar dizi’ye dahil olmuştur. 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma , Show TV’de yayınlanan Ne Münasebet ve ATV de yayınlanan Aile Iṣi gibi dizilerde de rol almıstır.

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evli.

ANIL ALTAN KİMDİR?

29 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kariyerine modellikle başlayan ancak oyunculukla devam eden Anıl Altan bir dönem modellik yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar vermiştir. 2012 yılında rol aldığı Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Boynu Bükükler ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol alan genç oyuncu, 2016 yılında aynı projede tanıştığı Pelin Akil ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli çift, zaman zaman Instagram hesapları üzerinden yayınladıkları hikayelerle dikkatleri üzerine topluyor.

EĞİTİM

2015 Maltepe Üniversitesi Radyo Sinema TV Yüksek Lisans

2014 Bahar Kerimoğlu - Oyunculuk Eğitimi

2013-2014 Akademi 35,5 Oyunculuk Eğitimi

2012 Kocaeli Üniversitesi - Jeofizik Mühendisliği

2011 Burak Aksak Oyunculuk Eğitimi

TİYATRO

2014 Sahnekarlar

DİZİ

2017 Çember

2016 Güneşin Kızları

2014-2015 Kaderimin Yazıldığı Gün

2014 Boynu Bükükler

2012-2013 Arka Sıradakiler Umut

SİNEMA

2018 Bittin Sen

2016 Yarım Kalan

2016 Karayel

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2015 Vodafone Red

2015 Ülker Çikolata

2010 Mavi Jeans

2010 Şölen Çikolata