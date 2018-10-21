Pelin Akil kimdir kaç yaşında hamile mi Anıl Altan kimdir kaç yaşında nereli
Pelin Akil kimdir kaç yaşında merak ediliyor. Pelin Akil hamile mi? Anıl Altan kimdir kaç yaşında nereli merak ediliyor. Magazin gündeminin gündemdeki Pelin Akil Anıl Altan çifti bebek mi bekliyor? Pelin Akil kaç aylık hamile? İkisi de oyuncu olan Pelin Akil Anıl Altan biyografileri ve hakkında merak edilenleriyle haberimizde yer alıyor. İki yıl önce oyuncu Anıl Altan’la dünya evine giren Pelin Akil’in, üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Başarılı sanatçının karnı belli olmasın diye bol kıyafetler tercih ettiği öğrenildi. Pelin Akil 17 Nisan 1986’da İstanbul’da doğdu. Çeşitli reklam filmleri, tiyatro, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptı. Rent Müzikali, Marika’nın Serveti, Abim Geldi, Istanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında izleyici karşısına çıktı. Anıl Altan kimdir? 29 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kariyerine modellikle başlayan ancak oyunculukla devam eden Anıl Altan bir dönem modellik yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar vermiştir. 2012 yılında rol aldığı Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
Pelin Akil kimdir kaç yaşında hamile mi Anıl Altan kimdir kaç yaşında nereli? Sevilen iki ünlü isim Pelin Akil Anıl Altan biyografileri haberimizde yer alıyor. Magazin gündeminin şu şıralar konuştuğu isim Pelin Akil nereli? Pelin Akil hamile mi? İki yıl önce oyuncu Anıl Altan’la dünya evine giren Pelin Akil’in, üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Başarılı sanatçının karnı belli olmasın diye bol kıyafetler tercih ettiği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre, iki yıl önce Anıl Altan’la evlenen Pelin Akil’in, üç aylık hamile olduğu öğrenildi. Güzel oyuncu, bu mutlu haberi sadece ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştı. Anıl Altan, 29 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kariyerine modellikle başlayan ancak oyunculukla devam eden Anıl Altan bir dönem modellik yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar vermiştir. 2012 yılında rol aldığı Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Boynu Bükükler ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol alan genç oyuncu, 2016 yılında aynı projede tanıştığı Pelin Akil ile nikah masasına oturdu. Pelin Akil 17 Nisan 1986’da İstanbul’da doğdu. Çeşitli reklam filmleri, tiyatro, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptı. Rent Müzikali, Marika’nın Serveti, Abim Geldi, Istanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında izleyici karşısına çıktı.
Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden müjdeli haber!
İki yıl önce oyuncu Anıl Altan’la dünya evine giren Pelin Akil’in, üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Başarılı sanatçının karnı belli olmasın diye bol kıyafetler tercih ettiği öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre, iki yıl önce Anıl Altan’la evlenen Pelin Akil’in, üç aylık hamile olduğu öğrenildi. Güzel oyuncu, bu mutlu haberi sadece ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştı.
GAZETECİLERDEN KAÇIYOR
Karnı belli olmasın diye bol kıyafetler giymeyi tercih eden Akil'in gazetecilerin görüntü almaması için karnını kapatarak önlem aldığı öğrenildi.
ASKER YOLU GÖZLÜYORDU
Çiçeği burnunda anne olan Pelin Akil, yakın zamanda eşi Anıl Altan'ı askere göndermişti. Altan'ı uğurlayan Akil, sosyal medyadan paylaştığı vedalaşma pozunun altına "Ayrılık yok, benim yiğidim asker oldu" notunu düşmüştü.
PELİN AKİL KİMDİR? NERELİDİR VE KAÇ YAŞINDA?
Pelin Akil 17 Nisan 1986’da İstanbul’da doğdu. Çeşitli reklam filmleri, tiyatro, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptı. Rent Müzikali, Marika’nın Serveti, Abim Geldi, Istanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında izleyici karşısına çıktı.
FOX’ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1’de yayınlanan Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar dizi’ye dahil olmuştur. 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma , Show TV’de yayınlanan Ne Münasebet ve ATV de yayınlanan Aile Iṣi gibi dizilerde de rol almıstır.
Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evli.
ANIL ALTAN KİMDİR?
29 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kariyerine modellikle başlayan ancak oyunculukla devam eden Anıl Altan bir dönem modellik yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar vermiştir. 2012 yılında rol aldığı Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Boynu Bükükler ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol alan genç oyuncu, 2016 yılında aynı projede tanıştığı Pelin Akil ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli çift, zaman zaman Instagram hesapları üzerinden yayınladıkları hikayelerle dikkatleri üzerine topluyor.
EĞİTİM
2015 Maltepe Üniversitesi Radyo Sinema TV Yüksek Lisans
2014 Bahar Kerimoğlu - Oyunculuk Eğitimi
2013-2014 Akademi 35,5 Oyunculuk Eğitimi
2012 Kocaeli Üniversitesi - Jeofizik Mühendisliği
2011 Burak Aksak Oyunculuk Eğitimi
TİYATRO
2014 Sahnekarlar
DİZİ
2017 Çember
2016 Güneşin Kızları
2014-2015 Kaderimin Yazıldığı Gün
2014 Boynu Bükükler
2012-2013 Arka Sıradakiler Umut
SİNEMA
2018 Bittin Sen
2016 Yarım Kalan
2016 Karayel
REKLAM
2015 Vodafone Red
2015 Ülker Çikolata
2010 Mavi Jeans
2010 Şölen Çikolata
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.