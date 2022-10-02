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Rahman Beşel ‘Umut Vaaat Eden Oyuncu' ödülüne layık görüldü

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmiyle başarılı bir performans sergileyen genç oyuncu Rahman Beşel, Kocaeli Kısa Film Festivali'nde ‘Umut Vaaat Eden Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Beşel ödülünü Akşam.com.tr yazarı Bedir Acar'ın elinden aldı.

Star Gazetesi2 Ekim 2022 Pazar 20:50 - Güncelleme:
Rahman Beşel ‘Umut Vaaat Eden Oyuncu' ödülüne layık görüldü
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Henüz 17 yaşında Rahman Beşel. Onu herkes 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmiyle tanıdı.

Şehit Eren Bülbül'ün hikayesinden beyazperdeye uyarlanan filmle sinema dünyasına adım atan genç oyuncu, bu sene ilki düzenlenen Kocaeli Film Festivali'nde 'Umut Vaat Eden Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

İlk başrol filminden sonra herkesin kendisini 'Eren' diye tanıdığını dile getiren Beşel, artık bu duruma alıştığını ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin bile kendisine 'Eren' diye hitap ettiğini söylüyor.

Oyunculuk dünyasında ilerlemek istediğini dile getiren Beşel, Kocaeli Film Festivali'nde kendisine layık görülen ödülden duyduğu mutluluğu dile getiriyor: 'Bu sinema dünyasında aldığım ilk ödül ve benim için anlamı büyük.'

Liseden henüz mezun olan ve şimdiki hedefinin yeni film projelerinde yer almakla birlikte konservatuvar okumak olduğunu belirten genç oyuncu, sinemayı sevdiğini ve kariyerini bu yönde ilerletmek istediğini dile getiriyor.

  • Kesişme: İyi ki Varsın Eren
  • Rahman Beşel
  • bedir acar

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