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Reytingde zirveye koşan dizide büyük ayrılık! Seyirci şokta

TRT 1'de ekrana getirilen Mehmed: Fetihler Sultanı, Salı akşamı yayınlanan bölümünde Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethettiği sahnelerle dikkat çekti ve reytinglerde tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı. Bölümde bir de sürpriz ayrılık yaşandı. Uzun süredir Konstantinos karakteriyle izleyici karşısına çıkan Seçkin Özdemir, projeye veda etti.

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 07:06 - Güncelleme:
Reytingde zirveye koşan dizide büyük ayrılık! Seyirci şokta
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TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 42. bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yayınlanan son bölümde Fatih Sultan Mehmed, zafer yürüyüşünü tamamlayarak İstanbul'a adım attı.

Önceki hafta karadan yürütülen gemilerle dikkat çeken yapım, bu kez İstanbul'un resmen kuşatıldığı anlarla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Salı akşamı ekrana gelen bölüm, reyting sıralamasında tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşerek büyük beğeni topladı.

SEÇKİN ÖZDEMİR KADROYA VEDA ETTİ

Dizinin ekrana getirilen son bölümünde Konstantinos karakterini canlandıran Seçkin Özdemir kadroya veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seçkin Özdemir, "Tarihin çağ değiştiren bu büyük hikayesini bana yaşattığın için teşekkürler imparator ve teşekkürler ekip" ifadelerine yer verdi.

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