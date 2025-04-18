Reytingde zirveye koşan dizide büyük ayrılık! Seyirci şokta

TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 42. bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yayınlanan son bölümde Fatih Sultan Mehmed, zafer yürüyüşünü tamamlayarak İstanbul'a adım attı.

Önceki hafta karadan yürütülen gemilerle dikkat çeken yapım, bu kez İstanbul'un resmen kuşatıldığı anlarla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Salı akşamı ekrana gelen bölüm, reyting sıralamasında tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşerek büyük beğeni topladı.

SEÇKİN ÖZDEMİR KADROYA VEDA ETTİ

Dizinin ekrana getirilen son bölümünde Konstantinos karakterini canlandıran Seçkin Özdemir kadroya veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seçkin Özdemir, "Tarihin çağ değiştiren bu büyük hikayesini bana yaşattığın için teşekkürler imparator ve teşekkürler ekip" ifadelerine yer verdi.