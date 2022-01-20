Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e 'dolandırıcılık' suçlaması

DHA 20 Ocak 2022 Perşembe 15:49 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:49

Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk, 2016 yılında Eskişehir'e 50 kilometre mesafedeki Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 'Safiye Soyman Dinlenme Tesisi' adıyla bir işletme açtı. Ancak işleri yolunda gitmeyen çift, bir süre sonra tesisi kapattı. Tesis için Eskişehirli bir unlu mamuller toptancısından yaklaşık 100 bin liralık ürün alındığı ve parasının ödenmediği iddia edildi. Unlu mamulleri toptancısı, alacaklarını tahsil edemediğini ve dolandırıldığını öne sürerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Soruşturma kapsamında Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün yanı sıra şirket yöneticisi olduğu belirtilen Berrin Canbolat hakkında 'tacir veya şirket yöneticiliği ile kooperatif yöneticilerini dolandırıcılığı' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

'PEK ÇOK KİŞİYİ DOLANDIRDIKLARI ANLAŞILDI'

İddianamede şüpheli sıfatı ile yer alan Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat'ın birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülerek "Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin tesis gerçek sahibi Faik Öztürk ve Safiye Soyman, diğer şüpheli Berrin Canbolat ismine şirketi kurdukları savunmuş iseler de iş yeri çalışanı ve tüm tanık beyanlarından, pek çok kişiyi bu şekilde dolandırdıkları anlaşılmakta, şüphelilerin atılı suçlardan yargılanmalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talep ve iddia olunur" denildi.

'ŞİKAYETÇİ FİRMA İLE HERHANGİ BİR ŞİPARİŞ TALEBİ OLMAMIŞTIR'

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede Berrin Canbolat, Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi. İddianamede ifadesine yer verilen Faik Öztürk, tesis şirketiyle reklam yüzü olarak anlaştığını belirterek "SF Müzik Yapım şirketiyle aramızda reklam olarak anlaştık. Anlaşma bedeli olan parayı da aldım. İsmimin geçmesine ve marka yüzü olmama müsaade ettim. Reklam yüzü olduğum firma ile hiçbir ticari faaliyette bulunmadım. Muhtelif tarihlerde bulunmak üzere masrafların karşılanması kaydıyla iş yerine gidip, geldim. Şikayetçi firma ile herhangi bir sipariş talebi olmamıştır" dedi.

'İSMİMİM KULLANILMASINA 1 YIL MÜSAADE ETTİM'

Safiye Soyman da tesisin adını kullanmasına 1 yıllık süre ile müsaade ettiğini ve hiçbir şekilde ticari alışverişte bulunmadığını savunarak "Bozüyük'te bulunan tesiste Safiye Soyman isminin kullanılmasına 1 yıllık süreyle müsaade ettim. Sözleşme bedeli olan parayı aldım. Tesisi işleten firmanın ticari faaliyetle ilgili bilgim ve yetkim yok. Hiçbir şekilde ticari alışverişte bulunmadım. Hiçbir belgeyi imzalamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

'YALNIZCA REKLAM YÜZÜ OLDULAR'

İddianamede şirket yönetici olduğu belirtilen Berrin Canbolat da yol güzergahlarının değişmesi sonucu tesise geliş-gidişlerin yüzde 90 oranında azaldığını ve bu nedenle kirayı bile ödeyemediğini söyledi. Birçok personeli işten çıkarmak zorunda kaldığını belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Faik Öztürk ve Safiye Soyman ile ayrı ayrı reklam sözleşmesi yaptık. İş yerinde haftada en az 3 gün tanıtım faaliyetinde bulunacaklarını ve imza günü düzenleyeceklerini hüküm altına aldık. Yalnızca reklam yüzü oldular, kimseyi kesinlikle aldatmadık, kimseyi hataya düşürmedik, ticari kayıtlar alenidir. Mücbir sebeple borçları ödeyemedim. İddialar hukuki dayanaktan yoksundur."

'İŞ YERİ SAHİBİ FAİK ÖZTÜRK, OĞLU DA İŞİN BAŞINDA DURDU'

İddianamede tanık ifadelerine yer verilen çalışanlar ise iş yeri sahibinin Faik Öztürk olduğunu ve oğlunun sürekli olarak işin başında durduğunu söyledi. Tesiste çalışan Nuray Ç., firmanın kapandığı gün bahşiş kutusunu bile Öztürk'ün oğlunun aldığını öne sürerek "Faik Öztürk en küçük hatalarda dahi sinirlenir, personelin yerini değiştirirdi. Safiye Soyman 2 kez lokantaya geldi. Üç aylık maaşım da içerde kaldı" dedi. Tesislerde 1 yıl çalıştığını anlatan çalışanlardan Mehmet A. da firma sahiplerinin Faik Öztürk ve Safiye Soyman olduğunu belirterek "Kira sözleşmesi, içecek alışverişi, reklam harcamalarını Faik Öztürk yapıyordu. Öztürk'ün oğlu sürekli iş yerinde bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

'TANINMIŞ KİŞİLER OLDUĞU İÇİN İTİMAT ETTİK'

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katılırken, sanıklar Faik Öztürk, Safiye Soyman ve Berrin Canbolat yer almadı. Tesise yaklaşık 100 bin liralık unlu mamulleri satıp, parasını alamadığını öne süren şikayetçi toptancı, duruşmada iddialarını şöyle dile getirdi:

"Bizim şirketimiz unlu mamuller toptancısıdır. Sanık Faik şirketimize gelerek bizden Bozüyük'te bulunan işletmesi için ürün almak istediğini söyledi. Kendisi ile anlaştık. Kendisine 100 bin liraya yakın unlu mamullerde kullanılan ürün verdik. Karşılığında herhangi bir senet ya da kıymetli evrak almadık. Fatura düzenledik. Fatura düzenlediğimiz için senet yerine geçtiğini düşündük. Kendileri tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik. Az miktarda kısmi ödeme yaptılar ancak başka ödeme yapmadılar. Bizimle ürün alımı konusunda anlaşma için sanık Faik Öztürk geldi. Daha sonraki günlerde de Safiye Soyman ile birlikte geldiler ancak ben kendisi ile görüşemedim. Sanık Berrin Canbolat'ı şikayetçi olduktan sonra duydum. Sanık Berrin ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Varlığından dahi haberdar değildim. Faik Öztürk kendisini bu işletmenin sahibi olarak tanıttı. Satın almaları sanık Faik Öztürk yaptı. Kısmi ödemeyi şirketin muhasebecisi havale yoluyla bizim hesabımıza yaptı. Sanık Faik bir süre bizi oyaladı, reklam çekimlerinde olduğunu söyledi. Aldığı malzemelerin tutarı 25 bin lira olunca bize ödeme yapacaktı. Sonra peyderpey malzeme almaya devam etti ve bize olan borcu 100 bin liraya ulaştı. İcraya vermeden önce kendisi ile görüşme yaptık. Bize maddi sıkıntılarının olduğunu, ödeme yapacağını söyledi. Kendisi sanatçı olduğu için icraya verilmesinin sıkıntı oluşturacağını söyledi. Bundan sonra birkaç kez görüşme yaptık. Daha sonraki aramalarda kendisine ulaşamadım."

Mahkeme heyeti, duruşmayı Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün de savunmalarının alınması için 31 Mayıs'a erteledi.