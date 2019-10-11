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Sanat dünyasından ‘Barış Pınarı’na tam destek

Sanat dünyasının ünlü isimleri, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan “Barış Pınarı Harekatı”na ünlü isimler sosyal medyadan destek verdi. Türk sinemasının ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın, Twitter hesabından “Ey ABD sen bizi ne sandın. Türk halkının karakteri bağımsızlıktır” diye konuştu. Oyuncu Zafer Algöz ise Arkın’ın paylaşımını retweet ederek, operasyona destek verdi. Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan hesabından “Allah’ım, askerimizin ayağına taş değdirme. Düşmanları kahreyle.” duasını paylaştı. Oyuncu İsmail Hakkı, “Ordumuzun yanındayız. İcabında içindeyiz. Duyan duymayana duyura! Sağırları koy verin gitsinler” ifadelerini kullandı. 

AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN

Alişan, şunları kaydetti: “Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip, Çanakkale’de, Sakarya’da destan yazdı. Ekonomi diye bir şey yoktu daha. Bizi dolarınla korkutamazsın. Devletimizin sonuna kadar yanındayız.” Doğa Rutkay “Ayağınıza taş değmesin kötü haberiniz gelmesin. Allah yardımcınız olsun” duasında bulunurken, Vildan Atasever “Allah yar ve yardımcınız olsun, kahraman Mehmetçiğimiz” dedi. Uğur Işılak, “İnanıyoruz ki Türkiye, toprak bütünlüğünü korumak ve terörün kökünü kazımak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Çiğ üslup, kibir ve tehdit haydutların tavrıdır. Dik durmak, hedefe yürümek ve gözünü budaktan sakınmamak ise yiğitlerin” yorumunda bulundu. Metin Şentürk “Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit etmek kimsenin harcı değildir. Herkes haddini bilsin” dedi. Tuluyhan Uğurlu, Işın Karaca, Mesut Uçakan da destek mesajları yazdı.  Sosyal medyayı yoğun şekilde kullanan Cem Yılmaz, Tarkan, Acun Ilıcalı, Gökhan Özoğuz ve Kenan Doğulu gibi isimlerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili hiçbir paylaşım yapmaması ise dikkat çekti. 

Terör örgütü PKK/YPG evlerden saldırıyor

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