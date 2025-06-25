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Sanatçılar İbrahim Maalouf ve Hiba Tawaji İstanbul'da sahneye çıktı!

Dünya çapında tanınmış enstrümantalistlerden İbrahim Maalouf ile şarkıcı ve oyuncu eşi Hiba Tawaji, senfonik orkestra eşliğinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 17:47 - Güncelleme:
Sanatçılar İbrahim Maalouf ve Hiba Tawaji İstanbul'da sahneye çıktı!
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İkili konserde, "Toulouse", "La Vie En Rose", "Fais Moi Une Place", "Les Mots Bleus", "La Javanaise", "Que Je T'aime", "Les Moulins/La Bidayi", "Jardin D'Hiver", "Dernieres Danse", "True Sorry", "Papaoutai", "Je T'aimais Je", "Je T'aime Et Je T'aimerai" ve "Aramam" parçalarının da aralarında olduğu geniş bir repertuvarı seslendirdi.

Konsere gelenleri Türkçe selamlayan Maalouf, 'Umarım iyisinizdir. Bugün burada sizinle olduğum için çok mutlu, onurlu ve gururluyum. Bu özel geceye gelen herkese, teşekkür ediyorum' dedi.

  • İbrahim Maalouf
  • Hiba Tawaji
  • konser

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