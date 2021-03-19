19 Mart 2021 Cuma 18:04 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 18:04

Ceylan kimdir? sorusunun cevabı, İbo Show'da konuk olmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır. İbo Show programında konuk olacak şarkıcı Ceylan'ın yaşı, nereli olduğu ve hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. İbo Show'a konuk olan ünlü isim şarkıcı Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ŞARKICI CEYLAN KİMDİR?

25.06.1974 (48 yıl yaşında) yılında İstanbul Fındakzade'de doğdu. Aslen Tunceli'lidir.

Ceylan ya da tam adıyla Ceylan Avcı, Zaza asıllı Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı. Aslen Tuncelili'dir. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.

İlk sahne deneyimini daha yedi yaşında Almanya'da babası ile birlikte düğün salonlarında yaşadı.1983 yılında girdiği bir yarışmada ilk birinciliğini kazandı. 1984 yılında Türkiye'ye dönerek ilk kasetini çıkardı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.

"Seni Sevmeyen Ölsün" albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken, "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir. Kral TV tarafından iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilmiştir.

1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile Almanya'da evlenen Ceylan'ın ilk evliliği çok uzun sürmedi. Ceylan'ın bu evlilikten 1992 yılında dünyaya gelen "Melodi" adından bir kızı vardır. 2000 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile evlenen Ceylan'ın bu evliliği 2002 yılında bitti. Üçüncü evliliğini 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile yapan Ceylan'ın bu evliliği de 1 yıldan kısa sürdü. 20 Eylül 2011 tarihinde iş adamı Güncal Tanören ile dünya evine giren Ceylan'ın bu evliliği 2012 yılında noktalandı.

ALBÜMLERİ

Yaktı Beni

Kaderin Tuzakları

Seni Sevmeyen Ölsün

Bırakmam Seni

Sev Beni Seveyin Seni

Vallah - Hep Ezildim

Birgün Bana Döneceksin

Şantaj & Montaj

Kritik Etme Beni

Canımdan Ayırdılar

Güldestim

Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo

Can Cana

Pirimi Ararım

Zeyno

Söyle

Gelsene

Ah Gönlüm (Mü-yap sertifikası: Altın)

Sana Söz

Bir Daha Mi?

Türkülerin Ceylan'ı

Allah Askina

Ceylan Arabesk

Kendisi Lazım

Hım Hım Yar

Bana Bir Şey Söyle

İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İbo Show 20 Mart 2021 konukları