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Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Yüzüne tükürülen sürücü, Arıcı'dan şikayetçi oldu. Irmak Arıcı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:04 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:04
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Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

O ANLAR KAMERADA

Hürriyet'in haberine göre "Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

KAÇMAK İSTEDİĞİMDE ÖNÜME ARABAYI KIRDI

Arıcı'nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadelerini kullandı.

Irmak Arıcı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

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