Şarkılarını memleketi Boyabat için söyledi

Bostancı Gösteri Merkezi’nin sponsor olarak yer aldığı konserin tüm geliri Boyabat 1868 Spor’a bağışlandı. Sinop’un Boyabat ilçesinde gençlerin boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için kurulan ve kurulduğu yıl şampiyon olarak Sinop’u temsilen Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Boyabat 1868 Spor’u gurbetteki hemşerileri de yalnız bırakmıyor. “Mest Of” albümü ile adından söz ettiren İrem Derici, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde memleketinin gençleri için konser verdi. Şarkılarını Boyabat için seslendiren Derici “Boyabat insanı benim gibidir, dillerinin kemiği yoktur ama iyi insanlardır” dedi. Derici’nin konserini izlemeye gelen müzikseverlere sürprizi de yakın dostu ve meslektaşı Merve Özbey ile beraber yaptığı düet oldu. İkili söyledikleri şarkılarla dakikalarca alkış aldı.