Seda Ocak kimdir kaç yaşında? (Survivor 2019 yarışmacısı Seda Ocak nereli?)
Seda Ocak bu yıl düzenlenecek olan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında yer alacak isimler arasında. Yarışma ile ilgili Tv8’de yayınlanan tanıtım videosu ile Survivor Türkiye takımında yarışacak olan Seda Ocak kimdir, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. İnternet ve sosyal medya üzerinden “Seda Ocak kimdir, kaç yaşında ve nereli?” sorularına yanıt arayanalar için detaylarını bu haberimizde derledik.
Survivor Seda Ocak, bu yılki yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı, 2019 Survivor yarışmacıların isimlerini açıkladı. Survivor Türkiye kadrosunda yer alan Seda Ocak hakkında merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik. Peki Seda Ocak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılarından Seda Ocak’ın biyografisi…
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Tv8’de bu Cumartesi başlaması beklenen Survivor yarışması 2 Şubat 2019’da ekrana gelmeye başlayacak.
SEDA OCAK KİMDİR?
Eski yarışmacılardan Sema'nın ikizi olan Seda 34 yaşında ve Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenördür. İki çocuğu vardır.
Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.
2019 SURVİVOR YARIŞMACI KADROSUNDA KİMLER VAR?
Büşra Yalçın
Müzeyyen Seren Bayülken
Atakan Işıktutan
Emin Günenç
Erdem Ekşioğlu
Emre Durak
Kader Karakaya
Buse Akar
Asil Cengiz
Kaan Kazgan
Özgür Özdemir
Azim Kaan Güvenilir
Okay Köksal
Hikmet Tuğsuz
Ecem Onaran
Halim Baydur
Sami Levi
Melisa Emirbayer
Yusuf Karakaya
Seda Ocak
Serpil Uzunçavdar
Sinem Kılıç
Burak Yurdugör
Sıla Rümeysa Ölçek
Simge Olçun
Begüm Güven
Bora Edin
Sude Burcu
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