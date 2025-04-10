Seda Üren'den yeni şarkı müjdesi! Bomba gibi açıklamalar

Seda Üren, geçtiğimiz gün alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde AVM'ye gelen şarkıcı Seda Üren, alışveriş sırasında karşılaştığı gazetecilere poz vererek, yeni müzik projesi hakkında heyecanını paylaştı.

Üren, "Yeni parçam 'Güle Güle Afro Versiyon 2025' 25 Nisan'da çıkıyor. O heyecanı ve sevincini yaşıyorum. Çekimlerini tamamlamaya çalışıyoruz, ama alışveriş yapmak da istedim" diyerek hem müzik kariyerine dair bilgiler verdi, hem de neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Şıklığıyla göz kamaştıran Seda Üren, alışverişin ardından hızla AVM'den ayrıldı ve kendisini almaya gelen aracına binerek ayrıldı.