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Seda Üren'den yeni şarkı müjdesi! Bomba gibi açıklamalar

Alışveriş yaparken görüntülenen Seda Üren, yeni şarkısı 'Güle Güle Afro Versiyon 2025' için heyecanını paylaştı. Seda Üren, alışverişin keyfini çıkardığı anlarda gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Haber Merkezi10 Nisan 2025 Perşembe 15:52 - Güncelleme:
Seda Üren'den yeni şarkı müjdesi! Bomba gibi açıklamalar
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Seda Üren, geçtiğimiz gün alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde AVM'ye gelen şarkıcı Seda Üren, alışveriş sırasında karşılaştığı gazetecilere poz vererek, yeni müzik projesi hakkında heyecanını paylaştı.

Üren, "Yeni parçam 'Güle Güle Afro Versiyon 2025' 25 Nisan'da çıkıyor. O heyecanı ve sevincini yaşıyorum. Çekimlerini tamamlamaya çalışıyoruz, ama alışveriş yapmak da istedim" diyerek hem müzik kariyerine dair bilgiler verdi, hem de neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Şıklığıyla göz kamaştıran Seda Üren, alışverişin ardından hızla AVM'den ayrıldı ve kendisini almaya gelen aracına binerek ayrıldı.

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