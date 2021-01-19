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Magazin

Sefirin Kızı'nda sürpriz ayrılık! Veda etti

Sağlık durumu nedeniyle zor günler geçiren ünlü oyuncu Neslihan Atagül başrolünde oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kaldı.

19 Ocak 2021 Salı 08:55 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 08:55
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Star TV'de yayınlanan ve ilgiliyle izlenen Sefirin Kızı dizisi başrol oyuncusunun ayrılığıyla sarsıldı. Dizide 'Nare' karakterine hayat veren Neslihan Atagül sağlık problemleri nedeniyle diziye veda etti.

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan ünlü oyuncu Atagül, "Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere” notunu düştü." ifadelerini kullandı.

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