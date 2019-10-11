Seksenler’le yeniden

Yapımcılığını Birol Güven’in, senaryosunu Güven ve MinT yazar ekibinin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturacak. Dizi, hafta içi her gün haber bülteni öncesi ekranlara gelecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner yer alacak.