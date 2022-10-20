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Magazin

Selçuk Balcı'dan yeni şarkı… Son 3 gün

Selçuk Balcı yeni single çalışmasının duyurusunu sosyal medyada yaptı. Ünlü sanatçının sevenleri, 21 Ekim Cuma günü yayınlanacak “Kırılsın Ellerim” için geri sayıma başladı!

20 Ekim 2022 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
Selçuk Balcı'dan yeni şarkı… Son 3 gün
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Müzik dünyasının sevilen seslerinden Selçuk Balcı, sevenlerinin isteği üzerine yeni bir single hazırladı. Balcı bu kez duayen sanatçı Gülden Karaböcek'in bir döneme damgasını vuran ve klasikler arasında yer alan şarkısı "Kırılsın Ellerim"i yorumladı. Takipçilerinin yeni single beklentisini karşılıksız bırakmayan Selçuk Balcı, sürprizini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

SOSYAL MEDYASINDAN DUYURDU

Selçuk Balcı sevenlerine şöyle seslendi: "Uzun zamandır üzerinde çalıştığım 'Kırılsın Ellerim' adlı yeni teklim, 21 Ekim'de tüm dijital platformlarda yerini alacak. Gülden Karaböcek efsanesi olarak hafızalarımıza kazınan 'Kırılsın Ellerim' adlı şarkıya kemençemle kendi yorumumu katmaya çalıştım. Yönetmen koltuğunda değerli sinema emektarı, Talip Karamahmutoğlu'nun yer aldığı eserimizin, aranjörlüğünü de usta isim M. Zafer Karayazgan üstlendi. Kayıtlarını Stüdyo Çınar'da tamamladığımız şarkımız 21 Ekim'de tüm dijital platformlarda yerini alacak. Umarım dinlerken beğenir ve keyif alırsınız. 21 Ekim'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın!"

TUZ GÖLÜNDE SİNEMA TADINDA BİR KLİP

Selçuk Balcı, "Kırılsın Ellerim"in klibi için Şereflikoçhisar Tuz Gölü'nde kamera karşısına geçti. Yönetmen koltuğunda Talip Karamahmutoğlu'nun oturduğu çalışmada etkileyici doğa manzaralarına da yer verildi. Şarkının ruhunu yansıtan klip, single'ın çıktığı gün itibarıyla müzik kanallarında ve dijital platformlarda dönmeye başlayacak.

  • Selçuk Balcı
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