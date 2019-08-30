Selena Gomez ilk defa böyle görüntülendi

Selena Gomez, eski günlerine geri döndü. Geçtiğimiz yıl trajik bir şekilde geçirdiği lupus hastalığından dolayı böbrek nakline ihtiyaç duyan ve yakın arkadaşı Francia Raisa'nın böbreğini bağışlamasıyla sağlığına kavuşan 27 yaşındaki ünlü yıldız Selena Gomez, eski görüntüsüne geri döndü. Gomez, üzerinde siyah tayt, beyaz tişört, spor ayakkabıları ve kırmızı sweatshirt ile dikkat çekti. Hastalığın o zor günlerini üzerinden attığı görülülen Gomez, arkadaşlarıyla zaman geçirdi.

Selena Gomez'in 6 yıl boyunca sevgili olduğu Justin Bieber ile ani bir şekilde ayırlması sevenlerini şaşırtmıştı. Büyük bir depresyona giren Gomez ile birlikte Justin Bieber'ın da depresyona girdiği ve destek aldığı öğrenildi.

Ayrılığın ardından eski sevgilisi Hailey Baldwin ile tekrar biraraya gelen Justin Bieber'ın gizli bir şekilde Baldwin ile evliliği sevenlerini şaşkınlık içinde bırakmıştı. İkili önümüzdeki günlerde büyük bir düğün yapmayı planlıyor.

Yapılacak düğüne Gigi Hadid ve Kendall Jenner'in de katılması bekleniyor.