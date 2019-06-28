Sertap Erener başkentte konser verdi

Çankaya Belediyesince düzenlenen 3'üncü Kadın Emeği Festivali kapsamında Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda konser veren Erener, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahnede iki saat performans sergileyen Erener'e hayranları da eşlik etti.

Erener, konser sonunda izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.