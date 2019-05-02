Şeyma Korkmaz Cüneyt Mete evlendi mi? Cüneyt Mete kimdir, kaç yaşında? Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Bir dönemin en çok izlenen dizisi Beni Affet’le tanınan Şeyma Korkmaz, Cüneyt Mete ile dünya evine girdi. Oyuncu Cüneyt Mete ile evlenen Şeyma Kormaz, Instagram’dan evlilik fotoğrafını paylaştı. Şeyma Korkmaz, 1988 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Şeyma Korkmaz Eskişehirli’ dir. İlköğretim eğitimini tamamladıktan sonra ailesiyle Çanakkale’ye giden Şeyme Korkmaz lise ve üniversite eğitimini de Çanakkale’de almıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini okuyan Şeyma Korkmaz, üniversite yıllarında fotomodellik yaptı. İşte haberimizin detayları…

ŞEYMA KOTKMAZ KİMDİR?

Şeyma Korkmaz, 1988 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Şeyma Korkmaz Eskişehirli’ dir. İlköğretim eğitimini tamamladıktan sonra ailesiyle Çanakkale’ye giden Şeyme Korkmaz lise ve üniversite eğitimini de Çanakkale’de almıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini okuyan Şeyma Korkmaz, üniversite yıllarında fotomodellik yaptı.

Daha sonraki yıllarda oyunculuğa yönelen Şeyma Korkmaz’ın televizyondaki ilk deneyimi TRT 1 ekranlarında 2011 yılında gelen Hayata Beş Kala dizisiyle oldu. Dizide Yağmur karakteriyle oynayan Şeyma Kormaz’ın ilk dizisi uzun sürmedi.

Şeyma Korkmaz’ın ikinci dizisi Beni Affet oldu. Beni Affet dizisinde Feride Kozan karakteri ile oynadı. Feride Kozan olarak daha fazla inşa tarafından tanınan Şeyma Korkmaz günlük yayınlanan dizide, başrollerden birini oynadıç

CÜNEYT METE KİMDİR?

Cüneyt Mete, 1970 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

2006 yılında Unutma Beni dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Köprü, Yeni Evli , Kurtlar Vadisi, Kayıp Prenses dizilerinde rol almıştır.

Beni Affet dizisinde canlandırdığı Cesur karakteri ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Cüneyt Mete, Atv ekranlarında yayınlanan başrollerinde Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi d