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  • Sinem Kobal'ı görenler tanıyamadı! İşte Sinem Kobal'ın yeni imajı
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Sinem Kobal'ı görenler tanıyamadı! İşte Sinem Kobal'ın yeni imajı

Sinem Kobal imajını değiştirdi. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, geçen günlerde tatile çıkmıştı. Sinem Kobal, imajını tamamen yeniledi ve bambaşka biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın yeni hali

7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:15 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:21
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Yıllardır sarışın olan Sinem Kobal, imajını değiştirerek saçlarını kumrala boyattı. Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İşte Sinem Kobal'ın yeni imajı...

Bir süredir eşi ve kızıyla tatilde olan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Kobal, son haliyle takipçilerini şaşırttı.

33 yaşındaki Kobal, değiştirdiği imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ!

Radikal bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını siyaha boyatan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda Magazin sitesi tarafından paylaşılarak gündem oldu.

2016 yılında Manken ve oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, altı ay önce bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı.

Daha önce kızının kendisine benzediğini söyleyen Kobal, sürpriz yaparak Lalin'in yüzünü göstermişti. Bebeğini sırtında taşırken çekilen selfie'sini Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncunun fotoğrafı 300 binden fazla beğeni almıştı.

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