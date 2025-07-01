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Son Sefer'de Aslıhan Karalar sürprizi... 15 Temmuz filminde başrol oldu

Aslıhan Karalar, TRT'nin 15 Temmuz'u konu alan yeni filmi Son Sefer ile ekranlara dönüyor. Begüm karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, güçlü kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken projede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi1 Temmuz 2025 Salı 08:27 - Güncelleme:
Son Sefer'de Aslıhan Karalar sürprizi... 15 Temmuz filminde başrol oldu
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Aslıhan Karalar, TRT'nin izleyiciyle buluşacak olan "Son Sefer" adlı filmde rol alıyor. 15 Temmuz'u konu alan bu özel projede Aslıhan Karalar, Begüm karakterine hayat vererek dikkat çekici bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği film, kadrosuyla da göz dolduruyor. Zafer Algöz, Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu gibi isimleri bir araya getiren yapım, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Filmin yapımcılığını ise Uğur Uzunok üstleniyor. Gerçek olaylardan ilham alan Son Sefer, güçlü oyunculuk performansları ve çarpıcı anlatımıyla büyük merak uyandırıyor.

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