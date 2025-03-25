Sultan Mehmed'in büyük planı başlıyor! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında, geçtiğimiz sezona damga vuran iddialı dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kırkıncı bölümüyle 25 Mart Salı (bu akşam) izleyiciyle buluşacak.

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümde neler olacak?

Sultan Mehmed tüm devlet erkanı ve askerlerinin karşısında Koko'nun cezasını kılıcıyla kesmiş ve dosta düşmana büyük bir ders vermiştir. Diğer yandan ise Saltuk'un büyük gayretleri ve Notaras'ın beklenmedik yardımıyla Satılmış ağır yaralı halde de olsa kurtarılmıştır. Sultan Mehmed'in kutlu fetih yolunda en güvendiği neferlerden biri olan Satılmış Ağa hayatta kalmayı başarabilecek midir?

Yaşanan olayların ardından öfkeden deliye dönen Francesco içerideki hainin peşine düşer. Sultan Mehmed'e boyun eğen ve onun hizmetine giren Notaras, karanlık gölgelerde onu araştıran Francesco'yu atlatabilecek midir? Sultan Mehmed, hangi zorlu vazifeyle onun sadakatini sınayacaktır?

Sultan Mehmed ise artık "Ya ben Konstantiniyye'yi alırım ya da Konstantiniyye beni..." şiarına uyarak zaferi muştulayacak bir harekete girişir. Sultan Mehmed'in yeni büyük dahiyane planı hayata geçebilecek midir? Bu uğurda başta Francesco olmak üzere tüm düşmanları hangi acımasız yollarla karşılık vereceklerdir?

Adım adım müjdelenmiş fethe yaklaşılırken Sultan Mehmed ve çerilerini hangi ihanetler ve tuzaklar beklemektedir?