13 Aralık 2021 Pazartesi 10:23 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:23

Birsen Bekgöz, Survivor All Star 2022 yarışmacıları arasında yer aldı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı kadroda Ünlüler takımında yer alan Birsenm Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularındandır. Yarışmayı takip edenler "Survivor Birsen Bekgöz kimdir, nereli, kaç yaşında?" gibi sorulara arama motorlarında cevap arıyor. İşte Survivor All Star 2022 yarışmacısı Birsen Bekgöz hakkında merak edilenler...

SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır.

Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.

2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.