Survivor'da olaylı konsey! Acun Ilıcalı, Çağrı'nın yarışmadan çekilmesini istedi

10 Mart 2021 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 11:37

Survivor yarışmacıları yayınlanan son bölümde, iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Oyunu kazanan Gönüllüler sevinç gösterisinde bulundu. Bu durum Ünlüler tarafından tepkiyle karşılandı. Gonca'nın 'Yeter artık şarkı söylüyorsunuz' demesi üzerine ipler iyice gerildi.

Daha sonra Steven ve Çağrı arasında kavga çıktı. Ortamı sakinleştirmek için araya giren Murat Ceylan'a Çağrı sesini yükseltti. Çağrı, Murat Ceylan'a 'Ne yeter, sana ne?' şeklinde cevap verdi.

Olay sonrası herkes Acun Ilıcalı'nın yapacağı açıklamayı merak ediyordu. Acun Ilıcalı eleme konseyinde olaya müdahale etti.

Çağrı'yı sakinleştirmek isteyen sunucu Murat Ceylan'a bağırması ve hoş olmayan sözler söylemesi üzerine Acun Ilıcalı konseyde konuşma yaptı. Çağrı Atakan'a 'Yarışmayı bırakırsan mutlu olurum' dedi. Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası Çağrı'nın Survivor kararı ise belli oldu.

SURVİVOR'DA OLAYLI KONSEY

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde, yarışmacı Çağrı Atakan, rakip takım oyuncusu ile yaşadığı tartışma sonrası kendisini uyaran sunucu Murat Ceylan'a, "Ne yeter, sana ne" diyerek tepki gösterdi. Uzun bir süre sakinleştirilemeyen Atakan, veda konseyinde Acun Ilıcalı tarafından beklenmedik bir çıkışla karşılaştı.

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir değil, iki değil şu anda senin böyle kontrolü kaybettiğin olay sayısı. Aşırı büyük büyük hareketler. Sürekli olarak süper gerginlik şimdiye kadar bunları yaşadık seninle. Seni klasik kargaşa ve olay çıkarma olayının dışında. Benim için bu prodüksiyondaki herkes ben demek.

Senin oyunda yaptığın bizim sunucumuz Murat Ceylan'a karşı hareketler bana yapılmış sayıyorum. Murat bir anda senin garip tavırlarınla karşılaşıyor. Tek bir şeye dikkat ederim, kimsenin hakkını yemeyelim. Sana net olarak söylemem gerekiyorsa, yaptığın hareketi kabul etmiyoruz. Benim açımdan kabul edilebilir gibi değil.

Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum. Bizim bu konuyla ilgili kararımız şöyle: Sen bundan sonraki 5 ödülden yararlanmayacaksın. Kafanda şunu da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem ama şu anda yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum.

Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasından sonra konseyde büyük sessizlik oldu. Çağrı ise gözyaşlarını tutamadı. 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum' diyen Acun Ilıcalı kararı Çağrı'ya bıraktı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE 1 HAFTA SÜRE İSTEDİ

Sunucu Ceylan'a sarf ettiği hoş olmayan sözleri ve yarışmacılarla sık sık yaşadığı kavgaları yüzünden sabrı taşan Ilıcalı, Atakan'a, "Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum." ifadesinde bulundu. Ünlüler ve gönüllüler takımının karşısında ünlü televizyoncudan hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşan Çağrı Atakan ise kararını vermek üzere 1 hafta süre istedi. Yarışmacıların da Acun Ilıcalı'nın tepkisi sonrası şoke olduğu veda konseyinde Çağrı Atakan, gözyaşlarını tutamadı.