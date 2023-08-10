Tan Taşçı, trafik kazası geçirdi! Tan Taşçı kimdir, sağlık durumu nasıl?

Tan Taşçı, Burdur'un Bucak ilçesinde sabah saatlerinde kaza yaptı. Şarkıcının menajeri ve bir kişi yaralandı. 41 yaşındaki popçunun aracı kullanılamaz hale geldi. Peki Tan Taşçı'nın sağlık durumu nasıl? Tan Taşçı kimdir? İşte son dakika haberinin detayları...

TAN TAŞÇI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?



Burdur'un Bucak ilçesinde, sabah saatlerinde TIR'a arkadan çarpan lüks cipte bulunan Tan Taşçı, şarkıcının menajeri ve bir kişi yaralandı.

Kazada Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan Tan Taşçı'nın menajeri Kayahan ve yanlarında bulunan Mahmut Emre, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki yaralının tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

TAN TAŞÇI KİMDİR?



Tan Taşçı 1981, Hannover, Hildesheim doğumlu, Türk şarkıcı-şarkı yazarı.

Almanya'da, Selma ve Yusuf Taşçı'nın küçük oğlu olarak dünyaya gelen Tan, ilkokula Ankara'da, Arı Koleji'nde başladı. Lise eğitimini ise Rauf Denktaş Lisesi'nde tamamladıktan sonra polifonik korolarda uzun süre şarkı söyledi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosuna katıldı. Bunun yanında şan dersleri de aldı.

Daha sonra, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümüne girdi. Aynı zamanda halk müziği, sanat müziği gibi çeşitli korolarda ve devlet operasında görev aldı. Sahne dersleri de alan Tan, "Mürüvvetsiz Mürüvvet" adlı Türk filminde de rol aldı. Öğrencilik yıllarında da birçok gece kulübünde ve organizasyonlarda sahne alan Tan, 13 Mayıs 2005'te tümü kendi bestelerinden oluşan "Rica Ederim" adlı ilk albümünü çıkardı ve bu albümdeki slow parçalarla adını duyurdu.