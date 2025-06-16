Teşkilat sezonu zirvede kapattı! İşte final bölümünde yaşananlar

TRT 1'in milyonları her hafta ekran başına kilitleyen dizisi Teşkilat, dün akşam 5. sezon finaliyle ekrana geldi. Dizi Total'de 5.62 izlenme oranı, AB'de 3.92 izlenme oranı ve ABC1'de 5.55 izlenme oranı alarak Pazar akşamının birincisi oldu.

Teşkilat'ın dün akşam yayınlanan beşinci sezon finalinde neler oldu?

Uranyum bombasının yerini tespit edip etkisiz hale getirmeyi amaçlayan Teşkilat, Korkut'un deşifre olmadığını düşünerek operasyon başlattı. Ancak Korkut'la buluşan Kate, her şeyi öğrendiğini ve operasyonun derhal sonlandırılmasını istedi. Ardından Korkut'u rehin alarak bombanın bulunduğu konuma gitti. Korkut, bombanın yerini Teşkilat'a bildirdi. Alınan sinyal üzerine düzenlenen operasyonla Korkut başarıyla kurtarıldı.

Kate, Gaffur'un kardeşi Cabbar'la iş birliği yaparak bombanın parçalarını birleştirebileceği bir gemi ayarladı. Bu sırada Ejder, Cabbar'ı bulup kendisini Kraliçe'nin gönderdiğini söyledi. Ancak bu yalan kısa sürede ortaya çıktı. Bunun üzerine Kraliçe, Ejder'in de gemiye alınması talimatını verdi. Ejder dahil tüm mürettebat esir alındı. Fakat Ejder, hazırladığı plan sayesinde telsizle Uzay'a ulaşmayı başardı ve gemiye dair tüm bilgileri aktardı.

Ejder'in verdiği bilgiler doğrultusunda Akif Başkan, son çare olarak Altay ve Korkut'u gemiye gönderip bombayı etkisiz hale getirmeleri için görevlendirdi. Önce esir tutulan mürettebata, ardından bombaya ulaşan ekip, bombayı etkisizleştirmek için şifrenin çözülmesi gerektiğini fark etti. Altay, Albay Nazım'ın ölmeden önce verdiği rakamların şifre olabileceğini düşündü ve bu sayede bomba imha edildi. Altay, saldırı için tutulan adamları ve Ejder'i yakaladığı sırada, mürettebat arasına yerleştirilen bir hain tarafından vuruldu.

Rusya'ya kaçan Kate, Rus ajanla görüştüğünü sanarak Altay'ı ortadan kaldırdığını söyledi. Ancak karşısında Altay'ı buldu. Altay, "Türk'e düşman olmanın akıbetini tüm dünya görsün diye öleceksin," diyerek tetiği çekti ve Kraliçe'yi öldürdü.