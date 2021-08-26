TRT ortak yapımı “Elli Kelimelik Mektuplar” filminin tanıtımı yayımlandı

26 Ağustos 2021 Perşembe 18:09 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 18:09

Adnan Menderes döneminde bakanlık görevinde bulunan Tevfik İleri'nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçen olayları gerçek hikayelerden esinlenerek konu alan TRT Ortak Yapımı "Elli Kelimelik Mektuplar"ın tanıtımı ilk kez yayımlandı.

Film, dönemin haksızlıklarına ışık tutuyor

27 Mayıs darbesini gerçekleştiren askeri cunta yönetimi tarafından Yassıada'ya sürülen ve aylarca kötü muameleye maruz kalan Tevfik İleri'nin sadece elli kelime yazma hakkı verilen mektuplarla hayata tutunmasını anlatan film, halkın gözünden uzak yargılanmalara ve dönemin haksızlıklarına ışık tutuyor. Film, bu zorluklarla dolu ortamda oluşan bir aşk hikayesine ve hukuk mücadelesine odaklanıyor.

Gerçek bir hayat hikayesi

Sadık Yalsızuçanlar'ın "Vefa Apartmanı" kitabından serbest uyarlanan "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi, gerçek bir hikâyeden yola çıkarak Türkiye'nin 1950 ve 1960'lar döneminin gergin günlerini anlatıyor. Gizem Karaca'nın Tevfik İleri'yi savunan idealist bir avukatı, İlker Kızmaz'ın cuntayı kızdıracak haberler yapan bir gazeteciyi canlandırdığı film, 10 Eylül'de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim bulunuyor

Emir Khalilzadeh'in yönetmenliğini yaptığı başrollerini Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Tekin Temel, Derya Alabora ve İlhan Şeşen'in paylaştığı "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi, 10 Eylül'de vizyona giriyor. TRT Ortak Yapımı film, darbeyle beraber olumsuz anlamda değişen hayatları ve askeri cuntanın yönetimi ele alıp her şeyi kontrol altına almasını beyaz perdeye yansıtacak.

Filmin Künyesi:

Filmin Adı: Elli Kelimelik Mektuplar

Yapım: Medya Fikir Kulübü - İstanbul Medya Akademisi

Yapımcı: İbrahim Elma

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Nevin Şahin

Oyuncular: Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Tekin Temel, Derya Alabora ve İlhan Şeşen, Zafer Kırşan

Süresi: 119 DK

Vizyon Tarihi: 10 Eylül 2021