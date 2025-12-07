TRT'den EBU'ya İsrail tepkisi: Kararın ardından 4 ülke çekilmişti!

TRT'den yapılan açıklamaya göre birlik, Cenevre'de dün gerçekleştirilen toplantıda, yarışmanın yeni kurallarına ilişkin üyelerden gizli oylama aldı.

TRT'nin de aralarında yer aldığı bazı üyeler açık oylamaya itiraz ederek sürecin gizli yapılmasını talep etti. Yapılan oylamada yeni kurallar kabul edildi ancak İsrail kamu yayıncısı KAN'ın yarışmaya katılımının oylanmasına gerek olmadığına karar verilerek İsrail'in Eurovision'da yer alması kesinleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş, toplantıda İsrail'in uzun süredir Filistin'de sivillere yönelik sistematik bir soykırım yürüttüğünü belirterek, "Bu salondaki herkes gibi biz de TRT olarak, onlarca yıldır devam eden bir zulme ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Sözde ateşkesin başlamasından bu yana onlarca çocuk öldürüldü. Yardımlar hala Gazze'ye güvenli bir biçimde ulaşmıyor. 270'i aşkın gazeteci İsrail tarafından öldürüldü. TRT'nin tutumu nettir. İsrail kamu yayıncısı KAN'ın yarışmaya katılımı ne uygun ne de yarışmanın değerleriyle uyumludur ve bu nedenle katılımına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.