İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • TRT'den EBU'ya İsrail tepkisi: Kararın ardından 4 ülke çekilmişti!
Magazin

TRT'den EBU'ya İsrail tepkisi: Kararın ardından 4 ülke çekilmişti!

Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU), İsrail'i Eurovision Şarkı Yarışması'nda tutma kararı Avrupa'da krize dönüşmüştü. TRT'den Avrupa Yayın Birliği'ne tepki gelirken; İspanya, İrlanda, Slovenya ve Hollanda'nın ayrılık kararı sonrası, Polonya da durumla ilgili resmi kararlarını Pazartesi günü açıklayacaklarını duyurdu.

AA7 Aralık 2025 Pazar 17:14 - Güncelleme:
TRT'den EBU'ya İsrail tepkisi: Kararın ardından 4 ülke çekilmişti!
ABONE OL

TRT'den yapılan açıklamaya göre birlik, Cenevre'de dün gerçekleştirilen toplantıda, yarışmanın yeni kurallarına ilişkin üyelerden gizli oylama aldı.

TRT'nin de aralarında yer aldığı bazı üyeler açık oylamaya itiraz ederek sürecin gizli yapılmasını talep etti. Yapılan oylamada yeni kurallar kabul edildi ancak İsrail kamu yayıncısı KAN'ın yarışmaya katılımının oylanmasına gerek olmadığına karar verilerek İsrail'in Eurovision'da yer alması kesinleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş, toplantıda İsrail'in uzun süredir Filistin'de sivillere yönelik sistematik bir soykırım yürüttüğünü belirterek, "Bu salondaki herkes gibi biz de TRT olarak, onlarca yıldır devam eden bir zulme ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Sözde ateşkesin başlamasından bu yana onlarca çocuk öldürüldü. Yardımlar hala Gazze'ye güvenli bir biçimde ulaşmıyor. 270'i aşkın gazeteci İsrail tarafından öldürüldü. TRT'nin tutumu nettir. İsrail kamu yayıncısı KAN'ın yarışmaya katılımı ne uygun ne de yarışmanın değerleriyle uyumludur ve bu nedenle katılımına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

  • eurovision
  • eurovision 2026

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.