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Magazin

Türk tiyatrosunun usta ismi hayatını kaybetti

Usta oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti. Acı haberi şarkıcı Betül Demir duyurdu.

1 Ekim 2021 Cuma 22:14 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 22:17
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Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu usta oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti. Şarkıcı Betül Demir Twitter hesabından, usta oyuncu İlhan Daner'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bir süredir tedavi gören usta oyuncu Daner'in ölümüyle ilgili paylaşım yapan Demir, "Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de" ifadelerine yer verdi.

Demir, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Daner, Ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kulisde endişeyle seni izlerdim, hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de"

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