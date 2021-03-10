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Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay Tayland'da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

10 Mart 2021 Çarşamba 09:54 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:54
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Eski model ve oyuncu Karahan Çantay Tayland'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bir hemşirenin Çantay'ın matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta eski modelin hayatını kaybettiği, cenazesinin Malezya sınırındaki bir hastanede olduğu öne sürülmüştü.

Haber, NTV'nin ulaştığı Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulandı.

48 yaşındaki Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesi için çalışmalara başlandı. Eski modelin motorsikletle kaza geçirdiği belirtiliyor.

1973 doğumlu Karahan Çantay, 1995'te Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilmişti. Çantay, o yıllarda rol aldığı dizi ve kliplerle tanınmıştı.

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