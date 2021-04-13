Ünlü oyuncu Burak Sergen yoğun bakımda

13 Nisan 2021 Salı 09:18 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 09:18

Ünlü oyuncu Burak Sergen dün akşam saatlerinde evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki oyuncuya yapılan ilk müdahalenin ardından Sergen'in, tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Oyuncunun gün içerisinde de halsiz sıkıntısı olduğu öğrenilirken rahatsızlığının sebebi henüz açıklanmadı.

Sergen'e koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi.

KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF

Burak Sergen'e yapılan iki koronavirüs testinin de negatif çıktığı belirtildi.

Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır" ifadelerine yer verildi.

İşte Burak Sergen adına yapılan açıklama: