Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan metrobüs durağı yakınında Mecidiyeköy istikametinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe Deprem kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Deprem kazada ağır yaralandı. Efe Deprem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Efe Deprem, Seksenler dizisinde 'Zafer' karakterini canlandırıyordu.
Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Efe Deprem'in cenazesi ağabeyi Mete Deprem tarafından teslim alındı. 41 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Efe Deprem, Perşembe günü Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.