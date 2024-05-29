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Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında hayatını kaybetti. Çomoğlu kanser tedavisi görüyordu.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:40 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
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Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti.

2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu, kanser tedavisi görüyordu.

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından duyurdu:

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

Gülşah Çomoğlu, 2018 yılında Gökhan Günal ile nikah masasına oturmuştu...

'SEN BENİ BİTİRDİN GÜLŞAH'

Oyuncu Ceren Karakoç da arkadaşının fotoğrafını "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni." mesajıyla paylaştı.

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