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Ünlü oyuncu Mehtap Ar hayatını kaybetti

Oyuncu Mehtap Ar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ar 64 yaşındaydı.

DHA10 Nisan 2021 Cumartesi 14:26 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 14:34
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Müjde Ar'ın kendisi gibi oyunca kardeşi Mehtap Ar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

64 yaşındaki Mehtap Ar'in akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

MEHTAP AR KİMDİR?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel'le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar'a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu'yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar'ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.

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