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Ünlü oyuncu Oya Okar'ı soyan hırsızlar yakalandı

Oyuncu Oya Okar'ın ziynet eşyalarını ve otomobilini çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 12:52 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:52
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İstanbul'da, evine girdikleri dizi oyuncusu Oya Okar'ın ziynet eşyalarını ve otomobilini çaldıkları iddia edilen hırsızlık şüphelileri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Pendik'te bir adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada, Okar'ın çalınıp sahte plaka takılan otomobili bulunurken, şüphelilere ait başka bir otomobilde ise yaklaşık 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Okar'ın çalınan ziynet eşyaları ve otomobiline el koyulurken, oto hırsızlık, uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan Mutlu Yaşar A. (32) ile Ümit T.(29) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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