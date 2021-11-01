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Magazin

Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Haluk Levent, akciğer kanseri hastalığıyla boğuşan oyuncu Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

1 Kasım 2021 Pazartesi 15:12 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:00
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56 yaşındaki Dinçer bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Dinçer, Kavak Yelleri, Kuzey Güney ve İstanbullu Gelin gibi dizilerde de yer almıştı.

Haluk Levent, akciğer kanseriyle boğuşan oyuncu Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Levent şunları yazdı:

"Akciğer kanseriydi. İki yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından iki kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun."

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