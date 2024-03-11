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Ünlü oyuncudan üzen haber: Bahar Öztan entübe edildi

Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Bahar Öztan, yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi.

11 Mart 2024 Pazartesi 21:43 - Güncelleme:
Ünlü oyuncudan üzen haber: Bahar Öztan entübe edildi
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Daha önce üç kez kanseri yenen Bahar Öztan'dan üzücü haber geldi. Kolon kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Öztan'ın entübe edildiği öğrenildi.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Bahar Öztan, "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" demişti.

Bahar Öztan daha önce yaptığı açıklamada ise "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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