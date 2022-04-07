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Ünlü sanatçı Koray Candemir'in acı günü

Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katında evinin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti. Candemir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

IHA7 Nisan 2022 Perşembe 16:05 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 16:11
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Olay, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan bir sitede öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir (81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında yaşadığı dairenin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan acı haberini alan Sanatçı Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.

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