DHA 08 Mart 2021 Pazartesi 08:50 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 08:50

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BİROL GÜVEN'DAN AÇIKLAMA

Yapımcı Birol Güven yaptığı açıklamada, "Değerli sanatçımız Rasim Öztekin evinde kalbiyle ilgili bir sıkıntı yaşadı. Hemen Beykoz Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırıldı. Orada yapılan ilk müdahaleden sonra Siyami Ersek Hastanesi'ne getirildi. Şu an durumu iyi ama bir süre burada kontrol altında tutulacak. İnşallah kısa zamanda eskisinden daha sağlıklı olarak aramızda olacak." ifadelerine yer verdi.