"Kara Melek", "Kadın İsterse", "Kurtlar Vadisi", "Küçük Hanımefendi" ve "Yağmurdan Kaçarken" gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında vefat etti.

Akşar'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Melek Baykal, "Ah ki ne ah... Kazım Akşar niye be canım. Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekanın cennet olsun. Tiyatro camiasının başı sağ olsun" sözleriyle duyurdu.